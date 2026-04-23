В Красноярске выявили дефекты на 120 гарантийных дорожных объектах

В Красноярске специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства завершают проверку объектов, отремонтированных в 2021—2024 годах по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». По итогам обследования замечания выявлены на 120 из 230 объектов. Проверки проходят совместно с подрядчиками и представителями Народного фронта. Один из участков — улица Мате Залки, где ремонт проводился в 2024 году. Здесь зафиксированы глубокие выбоины до 7−8 см, а также разрушения асфальта и швов. Все выявленные дефекты подрядчик обязан устранить за свой счет в рамках пятилетней гарантии. По данному объекту срок устранения замечаний установлен до 15 мая. Как отметил генеральный директор компании-подрядчика Сергей Мартынов, к работам приступят при благоприятных погодных условиях, а все недостатки будут устранены в срок. Подрядчикам изначально не выгодно делать ремонт плохого качества. Ведь в течение следующих 5 лет все недочёты придется устранять уже за свой счет. Наша компания дорожит своей репутацией, поэтому все недочёты будут устранены вовремя. К работам приступим, как только позволит погода. На качество выполненных работ может влиять много факторов от нагрузки от транспортных средств до погодных условий, — отметил Сергей Мартынов. По словам представителей УДИБ, с подрядными организациями уже ведется работа. В случае уклонения от гарантийных обязательств заказчик вправе обратиться в суд. Отметим, что в этом году в Красноярске также планируется отремонтировать 25 участков улично-дорожной сети, на эти цели выделено 1,5 млрд рублей.