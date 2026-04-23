Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, как россияне планируют провести майские праздники

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Почти каждый четвертый (23%) опрошенный россиянин планирует посвятить майские праздники огороду, еще 19% респондентов предпочтут отдых на даче, а 17% хотят в это время подработать, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении РИА Новости.

«Согласно данным опроса, 23% респондентов планируют посвятить время огороду, а 19% предпочтут отдых на даче. Для 17% это будет возможность подработать», — говорится в результатах.

Уточняется, что на шашлыки хотят поехать 14% опрошенных, еще 12% займутся своим здоровьем. Порядка 10% россиян решили отправиться в гости к родителям или родственникам, начать ремонт или посетить культурные мероприятия — сходить в кино, театры, галереи.

Кроме того, 7% респондентов планируют поехать в другие города или отправиться в автопутешествия. При этом треть участников исследования (32%) не собираются ничего планировать и просто отдохнут дома, а 23% будут работать. Еще 12% выбрали другие варианты проведения праздничных дней.

Исследование проходило в марте 2026 года среди более 3,2 тысячи респондентов.​