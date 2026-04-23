Губернатор Омской области рассказал, где ещё появится Вечный огонь

В регионе продолжается работа по газификации.

Источник: Om1 Омск

В Омске прошло заседание регионального штаба по газификации. На встрече обсудили подключение абонентов к газораспределительным сетям, перевод многоквартирных домов на природный газ и подключение мемориалов с Вечными огнями к газопроводам. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Глава региона отметил, что в Омской области активно продолжается работа по подключению абонентов к сетям газораспределения и переводу многоквартирных домов со сжиженного на природный газ. Этот вопрос находится под постоянным контролем главы региона.

С начала программы жители подали более 61 тысячи заявок, специалисты подвели газовые сети к границам 34 тысяч домов, а в 24 тысячах домов уже есть газ.

сообщил Виталий Хоценко

Отдельное внимание на заседании уделили подключению мемориалов с Вечным огнём и Огнями Памяти к сетевым газопроводам. В этом году газ будет подведён ещё к пяти мемориалам: двум в Таврическом районе, а также в Большереченском, Знаменском и Марьяновском районах.

«Важнейшая работа, которую будем продолжать», — отметил губернатор.