Таможня передала конфискованные в Волгограде приставки детям

Астраханская таможня передала конфискованные в Волгограде товары сразу двум детским социальным учреждениям и одному дому престарелых. Теперь у ребят появятся целых 7 игровых компьютерных приставок, а у пожилых людей — 7 новеньких фенов. Общая стоимость этого подарка превышает 460 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
История началась с проверки магазина в Волгоградской области, которую проводили сотрудники Астраханской таможни. Продавец не смог предоставить никаких документов, подтверждающих законность ввоза и декларирования этой техники. Проще говоря, товары продавали с нарушением всех правил. Суд принял решение конфисковать все эти приставки и фены. И вместо того, чтобы просто их утилизировать, их решили подарить.