Таможня передала конфискованные в Волгограде приставки детям

История началась с проверки магазина в Волгоградской области, которую проводили сотрудники Астраханской таможни. Продавец не смог предоставить никаких документов, подтверждающих законность ввоза и декларирования этой техники. Проще говоря, товары продавали с нарушением всех правил. Суд принял решение конфисковать все эти приставки и фены. И вместо того, чтобы просто их утилизировать, их решили подарить.