Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аварии с двумя поездами в Дании пострадали 17 человек

Недалеко от города Хиллерёд на Грибсковской железной дороге в Дании столкнулись два поезда, есть пострадавшие, сообщает Danmark Radio (DK) со ссылкой на дежурных офицеров полиции, находящихся на месте ЧП.

Источник: РБК

Недалеко от города Хиллерёд на Грибсковской железной дороге в Дании столкнулись два поезда, есть пострадавшие, сообщает Danmark Radio (DK) со ссылкой на дежурных офицеров полиции, находящихся на месте ЧП.

Власти сообщили, что 17 человек пострадали, четверо находятся в критическом состоянии.

На место происшествия прибыл вертолет службы обороны. DK отмечает, что движение поездов в данном районе будет приостановлено на неопределенный срок. В связи со спасательной операцией, полиция перекрыла близлежащие дороги.

В начале апреля во французском департаменте Па-де-Кале высокоскоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в результате чего погиб машинист и 27 человек пострадали.

Оставайтесь на связи с РБК в Максе.