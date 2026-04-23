Власти Латвии усилили контроль за русскоговорящим населением перед празднованием Дня Победы. Особенно местных силовиков интересует отношение жителей к Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости сообщил латвийский активист, который борется за сохранение памятников советским солдатам.
«В общем плане идет мониторинг постоянно, но в канун именно Дня Победы это усиливается в десятки раз. Вплоть до того, что активистов вызывают на беседы, объясняют, что этого делать нельзя. Сделаешь — попадаешь под такие и такие статьи уголовного кодекса», — уточнил собеседник агентства.
Причем в оборот силовики берут не только активно протестующих против притеснений русскоязычных. Попадают в поле внимания и обычные жители Латвии.
Накануне стало известно, что Рига и Вильнюс отказались предоставить разрешение на пролет правительственного самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в России.
