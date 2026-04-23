Власти Ростовской области больше не планируют укрупнять роддома. Эту позицию озвучила вице-губернатор региона Олеся Старжинская в ходе общения с представителями СМИ.
Поводом для обсуждения стали обращения местных жительниц, которые жалуются на неудобства: из-за оптимизации сети роддомов будущим мамам порой приходится ехать до места родов за десятки километров.
На текущий момент в области функционирует 19 учреждений, оснащённых акушерскими койками. При этом в стране действует трёхуровневая модель оказания перинатальной помощи: учреждения первого, второго и третьего типа различаются по оснащённости, кадровому составу и спектру решаемых задач.
К высшему, третьему уровню относятся крупные перинатальные центры и родильные отделения при многопрофильных стационарах. Там работают команды узкопрофильных экспертов, готовые принять пациенток с осложнённой беременностью, сопутствующими заболеваниями или патологиями у новорождённых. Такой подход существенно уменьшает вероятность неблагоприятных исходов для матери и ребёнка.
Однако, как пояснила заместитель губернатора, направить всех рожениц исключительно в учреждения третьего уровня невозможно: из 19 роддомов региона лишь четыре соответствуют этому статусу. Остальные работают на первом и втором уровнях, и их роль остаётся важной.
С 2024 года вступил в силу новый регламент Минздрава РФ, чётко определяющий порядок направления беременных в зависимости от состояния здоровья женщины и плода. Документ предписывает направлять в специализированные центры даже пациенток с незначительными факторами риска.
На фоне демографического спада это может привести к снижению нагрузки на роддома первого и второго уровней. Возникает задача: как сохранить профессиональный уровень персонала при уменьшении практики?
«Наиболее очевидное решение — просто сократить количество коек, однако мы выбираем иной путь. Наш фокус — на развитии профессиональных компетенций врачей первого и второго уровней. Для этого задействован институт главных внештатных специалистов: опытные акушеры-гинекологи из перинатальных центров третьего уровня будут оказывать методическую и организационную поддержку коллегам, помогать в анализе сложных случаев, повышать клиническую настороженность и своевременно корректировать маршрут пациентки при выявлении факторов риска», — подчеркнула Олеся Старжинская.