Всего пять вопросов: россиянам рассказали, как быстро проверить защищенность Wi-Fi

Источник: Комсомольская правда

МВД перечислило пять простых вопросов, которые помогут быстро проверить безопасность домашнего Wi-Fi. Они опубликованы в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Специалисты советуют начать с самого базового. Так, нужно вспомнить, менялся ли пароль от самой сети Wi-Fi. Если используется стандартная комбинация от провайдера или заводской вариант, сеть уже считается уязвимой. Пароль должен быть сложным и уникальным.

Отдельно рекомендуется проверить логин и пароль администратора роутера. Многие пользователи оставляют стандартные admin/admin, что дает злоумышленникам возможность легко попасть в настройки устройства. Для проверки нужно открыть адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1 в браузере и заменить заводские данные.

Также в МВД советуют убедиться, что на роутере включено современное шифрование WPA2 или WPA3. Старые протоколы защиты считаются ненадежными. Еще один важный пункт — список подключенных устройств. Если среди них появились незнакомые гаджеты, пароль нужно срочно менять.

Пятый вопрос касается гостевой сети. Специалисты рекомендуют включать отдельную сеть для гостей и «умных» устройств, чтобы ограничить им доступ к основной домашней сети и снизить риски утечки данных.

Тем временем мошенники добрались даже до Ормузского пролива. На фоне блокировки маршрута злоумышленники начали рассылать судовладельцам предложения о «гарантированном безопасном проходе» через пролив за крупную сумму в криптовалюте. За такие услуги аферисты требуют до двух миллионов долларов, представляясь иранскими властями. В одном из случаев судно, поверившее мошенникам, все равно попало под обстрел.