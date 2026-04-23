Всего пять вопросов: россиянам рассказали, как быстро проверить защищенность Wi-Fi

Тем временем мошенники добрались даже до Ормузского пролива. На фоне блокировки маршрута злоумышленники начали рассылать судовладельцам предложения о «гарантированном безопасном проходе» через пролив за крупную сумму в криптовалюте. За такие услуги аферисты требуют до двух миллионов долларов, представляясь иранскими властями. В одном из случаев судно, поверившее мошенникам, все равно попало под обстрел.