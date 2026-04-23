Можно ли запивать еду водой без вреда для здоровья, рассказали санврачи РПН

Волгоградцам в областном управлении Роспотребнадзора объяснили, как вода влияет на пищеварение и стоит ли бояться запивать еду.
Желудочный сок — это смесь соляной кислоты, бикарбонатов и ферментов: пепсина и внутреннего фактора Касла. Кислота создает нужную среду для пепсина, который расщепляет белки. Бикарбонаты защищают слизистую от агрессивной кислоты. Фактор Касла помогает усваивать витамин B12. Все эти компоненты растворены в воде: в 1 л желудочного сока — 995 мл воды.
Отсюда главный вывод: миф о том, что вода снижает кислотность и мешает пищеварению, не работает. Еда сама по себе содержит жидкость — огурцы, помидоры, зелень. Когда пища попадает в желудок, кислотность действительно временно меняется, но клетки сразу вырабатывают новую порцию соляной кислоты до нужного уровня pH.
Еще один нюанс: пища переваривается в желудке около 4 часов, а вода почти не задерживается и быстро проходит в кишечник. Если запивать не водой, а газировкой или сладкими напитками, стоит помнить о сахаре в их составе. Между водой, чаем и кофе разницы нет, но у некоторых людей они могут вызывать изжогу или метеоризм — тут важно учитывать реакцию организма.
Температура воды тоже не влияет на скорость пищеварения. Исследования с растворами температурой 12 градусов показали: после приема жидкости температура в желудке падает, но уже через 5 минут возвращается к норме. Так что холодная вода не ускоряет прохождение еды и не провоцирует переедание.
Итог простой: пить во время еды можно. Лучше выбирать негазированную и несладкую воду. И еще один совет: не стоит глотать жидкость прямо во время пережевывания — пища должна пропитаться слюной и ферментами, это важно для нормального пищеварения.
