Можно ли запивать еду водой без вреда для здоровья, рассказали санврачи РПН

Еще один нюанс: пища переваривается в желудке около 4 часов, а вода почти не задерживается и быстро проходит в кишечник. Если запивать не водой, а газировкой или сладкими напитками, стоит помнить о сахаре в их составе. Между водой, чаем и кофе разницы нет, но у некоторых людей они могут вызывать изжогу или метеоризм — тут важно учитывать реакцию организма.