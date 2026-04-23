Пожар потушили на текстильной фабрике в Иваново

Пожарные ликвидировали возгорание на текстильной фабрике в Иваново, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно сообщению, пожар в здании на улице Сосновая, 28, удалось потушить в 05:06. Огонь повредил кровлю здания на площади тысяча квадратных метров. Пострадавших нет.

К месту пожара привлекли 21 единицу техники и 75 человек. В тушении были задействованы 13 единиц техники и 46 человек личного состава МЧС.

Сигнал о пожаре поступил ночью 23 апреля. К моменту прибытия первых подразделений МЧС горела кровля здания на площадли 1 тыс. кв м. В 04:40 пожар был локализован.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в здании 28 на улице Сосновая в городе Иваново расположена текстильная компания «Красная Талка».

