Военкома из Ростова-на-Дону осудили за взятки за освобождение от призыва

Установлено, что Белоцерковец получил 145 тыс. руб. и 200 тыс. руб. за освобождение от призыва на военную службу двух граждан по состоянию здоровья. Суд приговорил Белоцерковца к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн руб., а также лишил права занимать должности в органах власти и учреждениях на шесть лет. Кроме того, суд конфисковал деньги в размере суммы взятки.