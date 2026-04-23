Инвалида заразили ВИЧ в больнице Ачинска, клиника заплатит компенсацию

Красноярский краевой суд подтвердил решение городского суда Ачинска по делу о взыскании с больницы компенсации в пользу пациентки, у которой после лечения обнаружили ВИЧ-инфекцию.

Источник: Российская газета

Согласно материалам дела, в 2022 году инвалид первой группы легла на операцию в Ачинскую межрайонную больницу. Перед хирургическим вмешательством пациентка прошла необходимые процедуры, включая анализ крови на ВИЧ, и результат был отрицательный.

Однако вскоре после операции специалисты краевого центра профилактики и борьбы со СПИД обнаружили у инвалида вирус иммунодефицита, рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Женщина мало где бывает и общается лишь с немногими людьми, поскольку передвигается на инвалидной коляске. У супруга врачи не обнаружили инфекции. Напрашивался вывод: заражение произошло во время лечения, в больнице.

Суд первой инстанции согласился с этим выводом и постановил взыскать с медучреждения в пользу пострадавшей полмиллиона рублей. Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляцию, оставил это решение без изменений.