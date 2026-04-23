МТС и ГИТИС проведут отбор талантливых школьников во Владивостоке

МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС объявляют о проведении первичного отбора абитуриентов в рамках приемной кампании 2026/2027 учебного года. Очные встречи педагогов ГИТИСа с выпускниками пройдут 28 и 29 апреля во Владивостоке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Лучшие участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в Москве.
Предварительный отбор для абитуриентов из Хабаровского края пройдет 28 и 29 апреля на площадке Приморской краевой филармонии. Принять участие в нем смогут учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2026 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. К участию приглашаются также абитуриенты из Амурской области, Еврейской автономии, Камчатки и других регионов Дальнего Востока. Подать заявку на очный отбор на факультет мастерства актера можно по ссылке. На факультет новых направлений сценических искусств (кафедра саунд-драмы) предварительная регистрация ведется здесь.
Очные встречи пройдут сразу по двум направлениям: факультет мастерства актера и факультет новых направлений сценических искусств (кафедра саунд-драмы). Абитуриентов будут оценивать преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Татьяна Морозова и преподаватель кафедры саунд-драмы на факультете новых направлений сценических искусств ГИТИСа, режиссёр и актёр театра «Центр Драматургии и режиссуры» Александр Недомолкин. Прошедшие предварительный этап отбора участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.
Поступающие на факультет мастерства актера должны подготовить репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров, включая басню, стихотворение и отрывок прозы. Абитуриентам направления саунд-драмы помимо основной программы необходимо исполнить не менее двух песен — на русском и иностранном языках. Приветствуется использование музыкальных инструментов. Перед началом прослушиваний для участников пройдет мастер-класс, который поможет подготовиться и настроиться перед прослушиваниями.
«В Хабаровском крае и на всем Дальнем Востоке очень много талантливых ребят, и такой предварительный отбор, на который не нужно далеко ехать, — это отличная возможность попробовать свои силы для поступления в один из ведущих театральных вузов страны. Успех прошлого года в Хабаровске, когда 12 участников отбора поступили в московские театральные вузы, а одна участница отбора из Хабаровска стала студенткой ГИТИСа, это лучшее доказательство. Благодаря проекту МТС и “Поколение М” ребята смогут лично пообщаться с педагогами, показать себя и получить шанс быть рекомендованными на следующий тур. И даже если в этом году ребята еще не выпускаются, но мечтают о театральном, у них есть уникальная возможность прийти на творческую встречу перед отбором и получить ценные советы», — прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
О проекте МТС «Поколение М».
«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем.
О ГИТИСе.
Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на восьми факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском.