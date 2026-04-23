При пожаре на эсминце ВМС США пострадали трое моряков

Три моряка получили ранения при пожаре на борту эсминца «Замволт» (USS Zumwalt (DDG-1000), сообщает Институт ВМС США (USNI).

Источник: РБК

Три моряка получили ранения при пожаре на борту эсминца «Замволт» (USS Zumwalt (DDG-1000), сообщает Институт ВМС США (USNI).

Инцидент произошел 19 апреля на верфи Ingalls Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссисипи. Сигнал о возгорании поступил в 21:45, когда корабль стоял у причала. Пожар был потушен силами экипажа.

В результате инцидента ранения получили три члена экипажа. Один моряк был доставлен в местную больницу, его состояние стабильное. Двое других получили первую помощь на месте.

ВМС США расследуют причины возгорания и устанавливают масштаб ущерба.

Эскадренные миноносцы типа «Замволт» — новое поколение ракетных эсминцев ВМС США. Основной упор в их конструкции сделан на поражение береговых и наземных целей. Эсминец представляет собой уменьшенную версию кораблей, создававшихся по программе DD-21. Первый эсминец класса «Замволт», DDG-1000, спустили на воду в 2013 году.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

