48% нижегородцев готовы уйти в декрет вместо своей жены

Категорически против — 27% представителей сильного пола.

Источник: Живем в Нижнем

О готовности уйти в декрет вместо жены заявили 48% мужчин из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили эксперты SuperJob по результатам опроса.

По данным аналитиков, категорически не готовы отправиться в декрет 27% представителей сильного пола. Еще 25% склоняются к тому, чтобы отказаться сидеть дома с ребенком вместо работы.

Известно, что за последний год случаи, когда отпуск по уходу за ребёнком брал мужчина, фиксировались в 15% компаний столицы ПФО.

Ранее мы писали, что программы для поддержки сотрудниц в декрете есть в 8% нижегородских компаний.