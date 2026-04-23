48% нижегородцев готовы уйти в декрет вместо своей жены

О готовности уйти в декрет вместо жены заявили 48% мужчин из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили эксперты SuperJob по результатам опроса.
По данным аналитиков, категорически не готовы отправиться в декрет 27% представителей сильного пола. Еще 25% склоняются к тому, чтобы отказаться сидеть дома с ребенком вместо работы.
Известно, что за последний год случаи, когда отпуск по уходу за ребёнком брал мужчина, фиксировались в 15% компаний столицы ПФО.
Ранее мы писали, что программы для поддержки сотрудниц в декрете есть в 8% нижегородских компаний.