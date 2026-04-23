В Красноярске адвокат использовал поддельный паспорт, чтобы избежать административного наказания (видео)

В Красноярске адвокат подозревается в использовании подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, в ноябре 2025 года адвокат одной из красноярских коллегий адвокатов, чтобы избежать административной ответственности за правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), обратился в отдел по вопросам миграции. Он попросил заменить паспорт, представившись своим родным братом и предъявив его просроченный документ.
Введя в заблуждение сотрудников полиции, мужчина получил новый паспорт на имя брата, но со своей фотографией.
«В ноябре 2025 года и январе 2026 года подозреваемый неоднократно предъявлял подложный документ в Дивногорском городском суде, где принимал участие в судебных заседаниях по рассмотрению административного дела о совершенном им правонарушении. В январе 2026 года противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками суда, так как ранее он неоднократно принимал участие в судебных заседаниях в качестве адвоката», — рассказали в краевом Следкоме.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина).
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.
