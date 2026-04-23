Почти половина женатых мужчин Воронежа готовы сесть в декрет

27% опрошенных категорически не приемлют такой вариант.

Источник: kp_ru

Согласно свежему исследованию сервиса SuperJob, 49% работающих и состоящих в браке жителей Воронежа не против поменяться с супругой ролями и взять на себя марафон с пеленками и ползунками.

Воронежские семьи пересматривают традиционные уклады. Если верить данным опроса кадрового портала, в котором участвовали только трудоустроенные мужчины в официальном браке (и планирующие детей), романтика карьерных подвигов уступает место домашнему быту.

Цифры говорят сами за себя: 30% респондентов заявили, что без колебаний оформят уход за малышом на себя, если потребуется заменить жену. Еще 19% склоняются к такому же решению с небольшой долей сомнения. Итого — солидные 49% потенциальных «пап в декрете».

Однако у медали есть и обратная сторона. 27% опрошенных категорически не приемлют такой вариант развития событий, а 24% ответили скорее отказом.

А как на это смотрят работодатели? Пока осторожно. Лишь в 16% компаний Воронежа за последний год фиксировались случаи, когда мужчина уходил в отпуск по уходу за ребенком. Похоже, что теоретическая готовность отцов пока значительно опережает реальную практику.