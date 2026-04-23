«Окончен монтаж этажей, ведется устройство инженерии». Власти сказали, когда завершится восстановление дома в Гомеле после взрыва газа в 2025 году

Власти показали, как выглядит восстановленный после взрыва газа дом в Гомеле по улице Косарева. Подробности и фото опубликованы в телеграм-канале Гомельского облисполкома.
Генеральный директор Гомельского домостроительного комбината Александр Гончаров уточнил, что по состоянию на 22 апреля 2026 года был завершен монтаж этажей с пятого по десятый, ведется устройство инженерии. Также начинается монтаж технического этажа и плит кровли.
— - До конца месяца восстановительные работы будут завершены, — сказал Гончаров.
Панели дома создавались по чертежам старой серии, поэтому вопросов, связанных с монтажом, не возникло. После восстановления и проведения отделочных работ многоэтажка вернется к первоначальному виду, подъезды будут выполнены в едином стиле.
Вместе с восстановлением коробки дома и проводятся внутренние работы. Первый заместитель директора — главный инженер ОАО «Гомельремстрой» Павел Корхов сказал, что на объекте работают около 70 человек. Специалисты устанавливают новую крышу, осуществляют теплоизоляцию фасада с последующей финишной чистовой отделкой.
— Электрики занимаются устройством проводки в квартирах с пятого по десятый этаж, силовых кабелей в подъездах и подвалах, — отметил Павел Корхов.
Он сообщил про готовность ливневой канализации, холодного и горячего водоснабжения в подвале. Сейчас ведутся работы по разводке магистралей отопления, готовятся к монтажу теплового узла.
Были начаты работы по замене стояков водопровода и канализации, монтажу системы отопления в квартирах.
— После того, как будет закрыт тепловой контур, установят оконные блоки, входные двери и приступят к чистовой отделке пострадавших квартир, — рассказал Корхов.
