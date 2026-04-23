Липецк или Тамбов могут стать культурной столицей России 2028 года

Почетное звание «Культурная столица года» ежегодно присуждается одному из городов Российской Федерации. Впервые общенациональный конкурс был объявлен в 2023 году. Принять участие в нем могут инициативные команды, представляющие города — административные центры вне зависимости от численности населения, а также любые города или агломерации с населением не менее 200 тыс. человек. Конкурс проводится в три этапа. По итогам первого формируется список из восьми городов-финалистов, команды которых готовят заявки на втором этапе, а на итоговом мероприятии финалисты публично представляют свои информационно-творческие презентации. Параллельно проводится «народное голосование», результаты которого также учитываются экспертами и оргкомитетом при определении официального победителя конкурса.