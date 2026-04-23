Три санитарных модуля установят в Нижнем Новгороде во втором квартале текущего года

34 туалетных модуля (на 78 кабин) работают сейчас в Нижнем Новгороде. Во втором квартале текущего года будут установлены и введены в эксплуатацию еще три санитарных модуля, сообщили ИА «Время Н» в МАУК «Дирекция парков и скверов».
«Дирекция парков ведет работу по ежедневному обслуживанию и содержанию 22 общественных туалетов, парк “Швейцария” — десяти, Парк Победы — двух. Порядок в туалетах наводится каждые два часа. Дополнительно на время паркового сезона в городке аттракционов “Чиполлино” Автозаводского парка будут открыты два модульных летних туалета», — говорится в ответе на запрос.
Стоит отметить, что городская дирекция парков и скверов на постоянной основе развивает эту инфраструктуру: подбирает новые места для установки современных модулей, занимается их размещением, обслуживанием и содержанием. В том году на территории города были заменены три устаревших санитарных модуля: в парке «Дубки», в парке имени А. С. Пушкина и на территории второго паркового озера (Земснаряд-2) по проспекту Молодежный. Были установлены два новых туалета на Нижне-Волжской набережной (в районе Речного вокзала) и один — в парке имени 1 Мая.
