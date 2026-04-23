Бизнес-омбудсмен Башкирии назвала условия сноса незаконных киосков.

По обращению предпринимателей я как третье лицо принимала участие в оспаривании исключения из схемы размещения. Мы выиграли суд первой инстанции и апелляцию. А сейчас есть решение кассации о том, что необходимо учитывать минимальную обеспеченность торговыми площадями населения. То есть, кассация отменила два предыдущих решения. Мы сделали запрос в минторговли. Я могу успокоить вас, в Башкирии практически в три раза превышена обеспеченность населения НТО.