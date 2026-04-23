Бизнес-омбудсмен Башкирии назвала условия сноса незаконных киосков.

Кассационный суд уточнил условия сноса нестационарных торговых объектов (НТО) в Башкирии. При исключении киосков из схемы размещения в населенных пунктах важно учитывать, есть ли у местных жителей альтернативные точки покупок. Об этом на 32-м заседании Госсобрания сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии.
По обращению предпринимателей я как третье лицо принимала участие в оспаривании исключения из схемы размещения. Мы выиграли суд первой инстанции и апелляцию. А сейчас есть решение кассации о том, что необходимо учитывать минимальную обеспеченность торговыми площадями населения. То есть, кассация отменила два предыдущих решения. Мы сделали запрос в минторговли. Я могу успокоить вас, в Башкирии практически в три раза превышена обеспеченность населения НТО.
Таким образом, решения муниципалитетов о сносе ряда самовольно установленных киосков и магазинчиков у дома являются законными и обоснованными.
Напомним, в Уфе в последние годы количество нестационарных торговых объектов резко сократилось. С 2022 года было демонтировано 955 НТО, признанных установленными самовольно, из них 325 — в 2025 году. Сейчас в городе насчитывается около 1300 киосков и нестационарных павильонов, то есть за три года их число сократилось практически в два раза.