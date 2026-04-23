Что ждёт гостей фестиваля тюльпанов в Калмыкии?

Тут собрали стрельбу из лука, эпос «Джангар» и цветущую степь.

Сюда приезжают на фестиваль тюльпанов. Это — один из красивейших весенних праздников, символизирующий пробуждение степи. Она сейчас усеяна красными, жёлтыми, бордовыми крупными цветами — это тюльпаны двухцветковые, Биберштейна и Шренка. Украшают степь и ирисы фантазийных расцветок.

Срывать и выкапывать луковицы запрещено — штраф составляет от 2,5 тыс. руб. Также нельзя съезжать на машинах с дорог в открытую степь. Мусор туристы обязаны убирать строго в специально отведённые места.

Праздник носит ярко выраженный национальный колорит: в программе — концерты, театральные постановки, ярмарки мастеров, ралли-рейды, гастрономические фестивали, карнавальное шествие и многое другое. Гостей традиционно привлекают соревнования по стрельбе из традиционного лука, этнографические программы с концертами известных ансамблей «Герел» и «Эрдм», а также выступления современных сказителей — джангарчи — с песнями из героического эпоса «Джангар».