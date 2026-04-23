Власти объяснили, почему жительница обнаружила себя мертвой по документам

В администрации Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья объяснили почему жительница обнаружила свой статус «умершей» некорректно введенным ей СНИЛСом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что представитель заявительницы при оформлении заявки на получение услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг допустила техническую ошибку: в графе «СНИЛС заявителя» некорректно указала номер страхового номера индивидуального лицевого счета, принадлежащий умершей родственнице семьи.
Так, при автоматической обработке заявления система связала номер с учетной записью заявителя. Впоследствии персональные данные гражданки были помечены неверным статусом.
Заявка в техподдержку была направлена в день обнаружения сбоя, подчеркнули в администрации. На следующий день специалисты внесли корректные данные в учетную запись — статус «умершая» был аннулирован.
В ведомстве призвали заявителей и представителей тщательно проверять реквизиты СНИЛС, серии и номера паспортов, а также извинились перед за доставленные неудобства.
21 апреля жительница опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись с пересказом инцидента, прикрепив фрагменты разговора с сотрудником МФЦ, который в качестве решения предложил ей сделать копию документов и попробовать запросить услугу вновь через два дня.
