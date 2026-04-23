В Бурятии дали старт всероссийской акции «Вода России»

Всероссийская акция «Вода России» стартовала в Бурятии по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов республики.
Первые субботники прошли в прибрежных районах региона — Баргузинском и Кабанском, а также в городе Улан-Удэ на реке Уде. В мероприятиях приняли участие представители органов власти, общественных организаций, волонтеры и местные жители. Они очистили прибрежные территории от бытового мусора, пластиковых отходов и других загрязнений.
«Всероссийская акция “Вода России” — это не только вклад в сохранение природных ресурсов, но и формирование экологической культуры населения. Мы видим, что с каждым годом растет число участников, а значит — повышается уровень ответственности граждан за состояние окружающей среды. Такие мероприятия помогают объединить усилия для достижения общих экологических целей», — подчеркнули в министерстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.