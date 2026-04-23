Юрист рассказал, какие нарушения могут усмотреть в произведениях Григория Остера

Произведения писателя Григория Остера могут получить правовую оценку в случае выявления признаков нарушений. Об этом заявил юрист Иван Курбаков.
Он отметил, что при наличии в текстах призывов к насилию или унижению достоинства возможна квалификация по ряду статей законодательства.
— Если речь идет о конкретных произведениях Остера, таких как «Вредные советы», то их содержание следует оценивать с точки зрения соответствия нормам морали и нравственности, закрепленным в статье 29 Конституции РФ, где подчеркивается, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, — сказал юрист.
Курбаков пояснил, что тексты с элементами сатиры и провокации могут оцениваться с разных правовых позиций. При этом, как он подчеркнул, это не означает автоматического привлечения к ответственности без конкретных оснований. Он добавил, что в отдельных случаях могут применяться статьи о возбуждении ненависти или нарушении прав.
Юрист также отметил необходимость разграничивать художественный вымысел и реальные призывы к противоправным действиям. По его словам, на данный момент произведения Остера не включены в список экстремистских материалов, что свидетельствует об отсутствии претензий в этой части, передает РИА Новости.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя на предмет сомнительных установок.