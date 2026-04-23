Мобильный интернет не работает в Нижнем Новгороде 23 апреля

Жители могут воспользоваться приложениями из «белого» списка.

Источник: Живем в Нижнем

Сбои в работе мобильного интернета снова фиксируются в Нижнем Новгороде. Проблемы с выходом в Сеть возникли у горожан 23 апреля.

В данный момент нижегородцы могут воспользоваться только приложениями из «белого» списка Минцифры.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 апреля в Нижегородской области сбили 11 вражеских беспилотников. ВСУ атаковали промышленную зону в Кстовском районе. Падение обломков привело к пожару.

Напомним, что из-за атаки БПЛА в нижегородском аэропорту ввели ограничения. Наблюдаются задержки по ряду направлений.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше