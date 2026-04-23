Мобильный интернет не работает в Нижнем Новгороде 23 апреля

Сбои в работе мобильного интернета снова фиксируются в Нижнем Новгороде. Проблемы с выходом в Сеть возникли у горожан 23 апреля.
В данный момент нижегородцы могут воспользоваться только приложениями из «белого» списка Минцифры.
Ранее стало известно, что в ночь на 23 апреля в Нижегородской области сбили 11 вражеских беспилотников. ВСУ атаковали промышленную зону в Кстовском районе. Падение обломков привело к пожару.
Напомним, что из-за атаки БПЛА в нижегородском аэропорту ввели ограничения. Наблюдаются задержки по ряду направлений.
Узнать больше по теме
