Трамп хочет наладить отношения с Италией через футбол: для этого он намерен влезть в ЧМ

По данным FT, подобный шаг вписывается в более широкую стратегию Трампа, использующего футбол как инструмент дипломатии. Американский лидер стремится наладить отношения с Италией — одним из ключевых союзников по НАТО. Ведь в последнее время между ними прошла череда разногласий, включая споры о военных базах и скандальное высказывание Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV. В связи с этим глава США собирается влезть в ЧМ.