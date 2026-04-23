Трамп хочет наладить отношения с Италией через футбол: для этого он намерен влезть в ЧМ

Трамп хочет развалить международный футбол ради Италии на ЧМ-2026.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента США Паоло Замполли предложил отстранить сборную Ирана от чемпионата мира по футболу и заменить ее командой Италии. Об этом пишет Financial Times.

Он пояснил, что итальянские футболисты обладают всеми нужными качествами, чтобы иметь место в сетке. Поэтому Рим должен получить такой хороший шанс.

«Подтверждаю, что я предложил Трампу и Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США», — цитирует издание Замполли.

По данным FT, подобный шаг вписывается в более широкую стратегию Трампа, использующего футбол как инструмент дипломатии. Американский лидер стремится наладить отношения с Италией — одним из ключевых союзников по НАТО. Ведь в последнее время между ними прошла череда разногласий, включая споры о военных базах и скандальное высказывание Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV. В связи с этим глава США собирается влезть в ЧМ.

Напомним, недавно Трамп заявил, что США не нуждается в Папе Римском, который критикует его страну. За понтифика вступилась премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В итоге за это досталось и ей. Глава Белого дома отметил, что полностью разочаровался в ней.

