На северо-западе Челябинска началось благоустройство входа на экотропу

Там проложат прогулочные тропинки, установят перголу с качелями и оборудуют парковку.

Благоустройство входной группы экотропы, которая находится со стороны улицы 250-летия Челябинска в Центральном районе города, началось по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в мэрии.

На территории проложат прогулочные тропинки, установят большую перголу с качелями и оборудуют парковку для велосипедов. Сам вход на экотропу украсят стилизованной аркой. По всему пространству смонтируют наружное освещение по принципу «чистого неба», установят систему видеонаблюдения. Также там высадят деревья и кустарники.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.