В Волгоградской области в этом году начнется ремонт отделений 7 больниц

Капитальный ремонт отделений семи районных больниц Волгоградской области начнется в этом году при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном проектном офисе.
Так, в Кумылженской центральной районной больнице (ЦРБ) планируется обновить здание терапевтического отделения, в Новониколаевской ЦРБ модернизируют детское поликлиническое отделение, а в Октябрьском, Палласовском, Еланском, Нехаевском и Фроловском районах капитально отремонтируют стационары ЦРБ. Работы на четырех площадках завершат в 2026 году, на остальных трех — в 2027-м.
В прошлом году в регионе привели в порядок 11 медучреждений: детские поликлиники № 1, 6, 3, 31, 15, 16 Волгограда, 2 здания поликлиники Городищенского района, стационар ЦРБ Даниловского района и поликлинику ЦРБ Нехаевского района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.