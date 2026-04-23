Редчайший гриб найден в нижегородских лесах

Сенсационную находку сделала педагог экостанции Нижегородской области — она нашла в нижегородских лесах гриб из Красной книги России. Саркосома шаровидная — редчайший гриб, каждая его находка — это событие для микологов.
Неизвестную ранее точку произрастания саркосомы шаровидной в нашем регионе обнаружила участница проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем», педагог дополнительного образования центра «Экостанция Нижегородской области» Ольга Паклина. Сфотографировав во время недавней поездки за город необычный гриб, она сделала важное открытие.
Саркосома шаровидная — вид, занесённый в Красную книгу России. По словам руководителя проекта, доцента кафедры биологии, экологии и методик обучения Мининского университета Надежды Киселевой, это пятая находка в регионе.
«Саркосома шаровидная — это своеобразный “гриб-подснежник”, его находят ранней весной и иногда поздней осенью, — говорит Надежда Киселева. — В Красной книге 2017 года указана только одна точка — в Пижемском заказнике. Позже научные волонтёры обнаружили ещё три места обитания. И вот — пятое, неизвестное ранее место обитания редкого вида».
Экостанция, действующая на базе Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области, занимается естественно-научным направлением в дополнительном образовании детей в регионе. Пример педагога, несомненно, вдохновит юных исследователей природы — ведь завтра, возможно, они сами очередное место обитание редкого гриба.
«Мы привыкли, что редкие грибы ищут в заповедных лесах специалисты с многолетним стажем, — отмечает руководитель проекта. — Но иногда настоящее открытие совершают педагоги — те, кто сам горит природой и зажигает ею детей. Важный призыв ко всем, кто гуляет по лесам! Друзья, природа Нижегородской области скрывает ещё много загадок. Если вы увидели необычный гриб, растение или животное — не проходите мимо! Доставайте телефон, фотографируйте и делитесь находками в комментариях или в нашей группе. Возможно, именно ваше фото станет следующим открытием для науки и поможет сохранить редкий вид».
Проект «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
