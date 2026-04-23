Россияне уходят в огороды — названы планы на майские праздники

Почти четверть россиян планируют провести майские праздники на огороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по поиску работы.
По результатам опроса, 23% респондентов собираются заниматься участком, еще 19% выбрали отдых на даче. Для 17% майские станут временем для подработки.
Поездки на шашлыки планируют 14% участников исследования, 12% намерены уделить внимание здоровью. Около 10% опрошенных собираются навестить родственников, заняться ремонтом или посетить культурные мероприятия.
Еще 7% респондентов рассматривают поездки в другие города или автопутешествия.
При этом 32% участников не планируют активностей и собираются отдыхать дома. Около 23% будут работать, еще 12% выбрали другие варианты.
Исследование проводилось в марте 2026 года среди более чем 3,2 тысячи человек.
Читайте также: Облака под прицелом: синоптики назвали даты разгона — цена и риски.