США наказали Ирак на 500 млн долларов: в чем причина

Администрация Дональда Трампа заморозила часть поставок денег правительству Ирака из-за действий проиранских боевиков. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Под ограничения попало около 500 миллионов долларов от продажи иракской нефти. Эти деньги шли в страну по старому соглашению времен оккупации Ирака. Они нужны были для поддержки курса местной валюты — динара.
В Багдаде сильно испугались, хотя приостановка коснулась лишь 5% от всех средств. Чиновники боятся, что экономика рухнет. Один из иракских дипломатов заявил, что поставки долларов — это единственный доступ страны к иностранной валюте, и без этого правительство перестанет существовать.
Ранее стало известно, что шиитские группировки «Исламского сопротивления Ирака» объявили о двухнедельном перемирии с США и Израилем на всей территории, включая Ирак.