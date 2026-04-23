Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США наказали Ирак на 500 млн долларов: в чем причина

WP: США наказали Ирак на полмиллиарда долларов за проиранских ополченцев.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Дональда Трампа заморозила часть поставок денег правительству Ирака из-за действий проиранских боевиков. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Под ограничения попало около 500 миллионов долларов от продажи иракской нефти. Эти деньги шли в страну по старому соглашению времен оккупации Ирака. Они нужны были для поддержки курса местной валюты — динара.

В Багдаде сильно испугались, хотя приостановка коснулась лишь 5% от всех средств. Чиновники боятся, что экономика рухнет. Один из иракских дипломатов заявил, что поставки долларов — это единственный доступ страны к иностранной валюте, и без этого правительство перестанет существовать.

Представитель Госдепа Томми Пиготт подчеркнул, что США не потерпят атак на свои интересы. Вашингтон ждет от Багдада ликвидации группировок, которых поддерживает Иран. При этом в Ираке сейчас идет борьба за пост премьера, которую контролирует шиитская коалиция, связанная с ополченцами.

Ранее стало известно, что шиитские группировки «Исламского сопротивления Ирака» объявили о двухнедельном перемирии с США и Израилем на всей территории, включая Ирак.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
