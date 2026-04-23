В Хабаровском крае нашли решение для авиасообщения с Чегдомыном

Перевозки восстановят после остановки рейсов из-за размытой полосы.

В Хабаровском крае найдено решение для восстановления авиасообщения с Чегдомыном, — сообщает пресс-служба «Хабаровских авиалиний».

Продажа билетов на рейсы уже открыта. Перелёты доступны на период с 24 апреля по 31 августа, стоимость сохранена на прежнем уровне.

Полёты будут выполняться на вертолёте Ми-8 дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Организация рейсов реализована по схеме код-шеринга с авиакомпанией «Дальнереченск-Авиа».

Ранее авиасообщение с Чегдомыном было прервано: с 1 апреля рейсы на самолётах L-410 остановили из-за размокания грунтовой взлётно-посадочной полосы.

Для сохранения транспортной доступности района было принято решение о переходе на вертолётные перевозки. Инициатива по оперативному восстановлению авиасообщения была поддержана губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

Расписание:

Хабаровск: 10:05 → Чегдомын: 12:05.

Чегдомын: 12:35 → Хабаровск: 14:35.