В Хабаровском крае нашли решение для авиасообщения с Чегдомыном

В Хабаровском крае найдено решение для восстановления авиасообщения с Чегдомыном, — сообщает пресс-служба «Хабаровских авиалиний».
Продажа билетов на рейсы уже открыта. Перелёты доступны на период с 24 апреля по 31 августа, стоимость сохранена на прежнем уровне.
Полёты будут выполняться на вертолёте Ми-8 дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Организация рейсов реализована по схеме код-шеринга с авиакомпанией «Дальнереченск-Авиа».
Ранее авиасообщение с Чегдомыном было прервано: с 1 апреля рейсы на самолётах L-410 остановили из-за размокания грунтовой взлётно-посадочной полосы.
Для сохранения транспортной доступности района было принято решение о переходе на вертолётные перевозки. Инициатива по оперативному восстановлению авиасообщения была поддержана губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.
Расписание:
Хабаровск: 10:05 → Чегдомын: 12:05.
Чегдомын: 12:35 → Хабаровск: 14:35.