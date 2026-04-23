Сын Градского прокомментировал слухи об эксгумации тела композитора

Сын композитора Александра Градского Даниил, который судится за наследство отца, прокомментировал новости о возможной эксгумации тела отца.
По его словам, слухи о вскрытии могилы беспочвенны, а вопросы родства можно урегулировать и без этого, поскольку необходимые образцы ДНК уже имеются.
— Никакой эксгумации не планировалось и не планируется, не будет ни при каких обстоятельствах. У меня моя уверенность будет только тогда, когда мы сделаем экспертизу. Это можно через ДНК доказать, что брат — не брат. У нас один папа должен быть, и все, — заявил Градский в беседе с Aif.ru.
Ранее СМИ сообщили, что родственники Александра Градского продолжают вести судебные споры о наследстве артиста. На этом фоне появились сообщения о возможном рассмотрении вопроса об эксгумации для получения ДНК-материала.
Еще в августе прошлого года Даниил Градский попытался через суд «отстранить» вдову отца Марину Коташенко от наследства. По мнению истца, женщина вступила в брак с артистом из меркантильных соображений. Сын Градского указал, что Коташенко воспользовалась плохим самочувствием композитора и вывезла немалую часть ценного имущества из его квартиры, чтобы оно не досталось другим наследникам.