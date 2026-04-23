Уже 429 жителей Ростовской области обратились в больницы после укусов клещей

В больницы Ростовской области с укусами клещей отбратились уже 429 человек. Такие данные по состоянию на 22 апреля предоставили в управлении Роспотребнадзора.
— Организованы профилактические мероприятия. Проводятся противоклещевые обработки эпидзначимых участков, в том числе зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных животных, — рассказали в надзорном ведомстве.
Клещи могут быть переносчиками инфекций, поэтому на природе или при работе с животными нужно следить, чтобы паразиты не цеплялись на кожу или одежду. Осмотр рекомендуют проводить каждые 15−20 минут.
Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. Нужно обратиться в травмпункт. Можно также попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить. После этого также требуются рекомендации врача.
Жителям Дона напоминают: если после укуса клеща вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу.
