Уже 429 жителей Ростовской области обратились в больницы после укусов клещей

На Дону растет число пострадавших от укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

В больницы Ростовской области с укусами клещей отбратились уже 429 человек. Такие данные по состоянию на 22 апреля предоставили в управлении Роспотребнадзора.

— Организованы профилактические мероприятия. Проводятся противоклещевые обработки эпидзначимых участков, в том числе зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных животных, — рассказали в надзорном ведомстве.

Клещи могут быть переносчиками инфекций, поэтому на природе или при работе с животными нужно следить, чтобы паразиты не цеплялись на кожу или одежду. Осмотр рекомендуют проводить каждые 15−20 минут.

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. Нужно обратиться в травмпункт. Можно также попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить. После этого также требуются рекомендации врача.

Жителям Дона напоминают: если после укуса клеща вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу.

