В Хабаровском крае стартовала акция «Георгиевская лента»

Хабаровский край присоединился к Международной патриотической акции «Георгиевская лента» в преддверии Дня Победы (6+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в первый день акции Волонтёры Победы раздали жителям региона 2000 георгиевских лент. Акция является частью президентского национального проекта «Молодежь и дети».
Волонтёр Победы Светлана Козлова поделилась: «Георгиевская лента для меня — это не просто символ праздника, это знак уважения и благодарности всем, кто защищал нашу Родину. В каждой семье есть свои герои, и эта лента напоминает нам об их подвиге».
Раздача символов Победы будет проходить во всех районах края вплоть до 9 Мая 2026 года. Адреса пунктов распространения лент можно найти на официальных информационных ресурсах правительства Хабаровского края. Георгиевская лента традиционно вручается всем желающим как знак памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
