Сквозь тучи в Хабаровском крае пробьётся долгожданное солнце

Наконец, видится просвет в прогнозе! После предыдущих ненастных дней пятница, 24 апреля, порадует жителей Хабаровского края солнцем.
Хабаровчане смогут немного погреться, ведь судя по данным Дальневосточного УГМС, температура воздуха днем достигнет +9..+11 °C, да и осадков не прогнозируется. Ветер — восточный, 3−8 м/c. А ночью в Хабаровске будет около −2..-4 °C, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Комсомольске-на-Амуре предстоящий день пройдет без существенных осадков. В ночные часы показатели достигнут −2..-4 °C, а в обеденное время дойдет до +7..+9 °C. Но будет дуть северный ветер, хоть и умеренный.
На юге региона небольшой снег пройдет предстоящей ночью и температура при этом будет −1..-3 °C. А днем синоптики уже не ждут существенных осадков, показатели поднимутся до +9..+12 °C. Ветер умеренный, восточный.
На севере Хабаровского края погода преимущественно без существенных осадков. Будет дуть от слабого до умеренного ветер северного и западного направлений, а температура достигнет −4..-10 °C ночью и +2..+7 °C днем.
Что касается гидрологического прогноза, граница вскрытия реки Амур сохраняется у населенного пункта Нижнетамбовское, а ниже по течению — ледостав с закраинами.