Алексей Беляев: современный турист хочет понять регион через еду

Для ресторанного бизнеса начинается высокий сезон. О главных проблемах отрасли, мерах ее поддержки, а также о гастрономических вкусах и предпочтениях нижегородцев в интервью ИА «Время Н» рассказал директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев.
— Как ресторанный бизнес готовится к туристическому сезону?
— Ресторанный бизнес сейчас уже не готовится к туристическому сезону — он в нём работает. Фактически сезон начинается как раз на этой неделе — вместе с масштабным фестивалем INTERVALS в Нижнем Новгороде. Дальше он будет усиливаться за счёт крупных событий и роста туристического потока в регионе.
Ключевой фокус отрасли — не на открытии новых заведений, а на операционной устойчивости и качестве сервиса. Для рестораторов сегодня главное — выдержать нагрузку и обеспечить гостю стабильный, понятный и высокий уровень обслуживания. Мы видим, что рынок стал заметно прагматичнее. Стоит задача — не удивлять ради эффекта, а системно и без провалов отрабатывать поток гостей.
На практике это выражается в конкретных действиях: усиление команд и перераспределение ролей внутри действующих коллективов, оптимизация меню под скорость отдачи и управляемость процессов, подготовка инфраструктуры — установка летних веранд, увеличение посадочных мест, выстраивание логистики кухни и зала под высокий трафик, системная работа с бронями, туристическими группами и мероприятиями, разработка специальных предложений и меню под ключевые события региона.
Резюмирую: выигрывают не те, кто громче заявляет о себе, а те, кто лучше справляется с операционной нагрузкой и держит качество в пиковые периоды.
— Насколько эффективны сегодня меры поддержки ресторанного бизнеса в Нижегородской области?
— Основные вызовы для ресторанного бизнеса лежат в федеральной плоскости — это налоговая нагрузка, финансовые условия работы. Поэтому регион здесь ограничен в инструментах влияния. Вместе с тем на уровне Нижегородской области сформирован, на мой взгляд, один из самых рабочих форматов поддержки — через развитие туризма и событийной экономики. Для ресторанов главный драйвер развития — это гость. И всё, что приводит гостя в регион, автоматически поддерживает отрасль.
Крупные события, фестивали, деловые форумы и культурные проекты в Нижегородской области создают стабильный поток, который позволяет бизнесу планировать загрузку и развиваться. Важно, что сегодня выстроен живой и регулярный диалог с нижегородским правительством. Нас слышат, и это уже даёт результат в части синхронизации планов и действий.
Ключевая задача — реализация заявленных событий и туристических инициатив. Для ресторанной отрасли это вопрос не просто развития, а стабильности.
— На какую кухню растет спрос у нижегородцев и гостей города?
— Важно отметить, что современный турист едет к нам не просто поесть — он хочет через еду понять регион. И это главный тренд последних лет.
Спрос формируется вокруг трёх направлений: локальная кухня и региональные продукты, понятная современная гастрономия без избыточной сложности, а также проекты с историей, атмосферой и идентичностью. Гость ценит честность продукта и понятность концепции. Переусложнённая гастрономия уступает месту качественной и осмысленной еде. При этом уровень ресторанной индустрии в Нижнем Новгороде заметно вырос за последние годы. Это подтверждается и профессиональным сообществом: на отраслевой премии «Where To Eat Russia» нижегородские проекты регулярно получают высокие оценки.
Можно сказать, что сегодня Нижний Новгород уже сформировался как гастрономическое направление туризма. Мы можем предложить гостю разнообразный и качественный продукт и конкурировать по уровню с ведущими гастрономическими центрами страны.