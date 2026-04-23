Лучшие практики развития нижегородских НХП оценила делегация Совфеда

В Нижегородской области члены Совета Федерации изучили передовой опыт в области народных художественных промыслов. Это ознакомительное посещение было организовано в рамках инициативы «Социальный маршрут. Мобильный сенатор», куратором которой выступила Инна Святенко. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Во время визита делегация изучила Городецкий муниципальный район. Там группе продемонстрировали производственные процессы на фабрике «Городецкая роспись». Помимо этого, гости посетили Музейный квартал и приняли участие в дискуссии за круглым столом, где собрались представители местной администрации и ремесленного сообщества.
По завершении визита участники выразили удовлетворение успешной региональной стратегией привлечения инвестиций и продвижения брендов народных ремёсел. Особое внимание было уделено вовлечению традиционных ремёсел в современную креативную экономику.
Инна Святенко акцентировала внимание на необходимости создания чёткой законодательной базы и защиты авторских прав ремесленников для эффективного развития этой отрасли. Она отметила, что успешный опыт Нижегородской области может служить образцом для федеральных инициатив по системной поддержке народных промыслов.
В ходе переговоров также обсуждались законодательные предложения по ремесленной деятельности и меры поддержки стартапов в креативной сфере.
Представители Нижегородской области выдвинули предложения по расширению государственного финансирования, налаживанию сотрудничества с бизнесом и масштабированию успешных стратегий брендинга.
Кроме того, делегация ознакомилась с современной инфраструктурой поддержки креативных индустрий в Нижнем Новгороде, посетив творческий кластер «Нижполиграф». Там были представлены ведущие региональные бренды.
Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев сообщил, что в 2025 году на поддержку предприятий данного сектора было выделено около 51,5 миллиона рублей. Он подчеркнул, что народные промыслы играют значительную роль в культурном и экономическом развитии региона.
