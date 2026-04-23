Волга подступает к домам в городе под Волгоградом — видео

Жители Краснослободска встревожены: Волга разлилась настолько, что вода подмыла берег и подошла вплотную к ближайшим реке домам.
Горожане поделились подтверждающим видео. За кадром женский голос сокрушенно произносит: «Все обрушилось!».
От обрыва до места, где стоят новые лавочки и беседки, осталось от семи до 20 метров, рассказывают люди. То же самое происходит в селе Рахинка, говорит местная жительница Мария.
«И, похоже, никто не собирается укреплять берег», — возмущается она.
Другие волгоградцы в свою очередь возмущены тем, что дома построены рядом с Волгой. И интересуются: кто выдал разрешение на их строительство: случись, что река выйдет из берегов, все снесет. Тем более что такая ситуация, как нынешней весной, случается не впервые, говорят старожилы.
В свою очередь настроенные философски жители региона сетуют — людям не угодишь: «Нет воды — плохо, есть вода — тоже плохо… “.
Ранее в администрации региона подтвердили: водоемы Волго-Ахтубинской поймы заполняются благодаря максимальным сбросам Волжской ГЭС.
