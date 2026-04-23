В Волгоградской области назвали топ-5 вакансий в логистике с зарплатой в 90 тыс

По данным hh.ru, средняя зарплата, на которую ищут водителей, в январе-марте 2026 года составила 90,6 тысячи рублей. Логистам готовы платить в среднем 69,1 тысячи, упаковщикам — 63,9 тысячи, кладовщикам — 58 тысяч, грузчикам — 50,5 тысячи. При этом любой сотрудник это сферы уже должен иметь не только права или руки, но и уметь работать с цифровыми системами вроде 1С, WMS и терминалами сбора данных.