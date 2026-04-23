«Работал, не покладая копыт»: в Волгограде спасенного от гибели коня позвали сниматься в кино

— Мне запало в душу интервью Эдгара Запашного, который говорил, что в его практике был всего один тигр, ставший ему хорошим другом. Он назвал это чудом, которое редко случается дважды, — рассказывал нам Дмитрий Антонов. — На мой взгляд, все эти заявления: «Мы дружим, он меня любит» — не более, чем громкие слова. Но в нашей конкретной истории сошлось несколько моментов. Феникс видел меня практически с первых дней жизни, и для него я связан с выживанием. Несмотря на то, что у нас неравноценные отношения, и по иерархии я стою выше него, Феникс считает меня своим другом. А я….. я до сих пор вижу в этом уже большом, сильном, мощном коне всё того же маленького хулиганистого проказника, который все так же нуждается в любви и заботе и готов проявлять любовь и привязанность к тем, кто шесть лет назад подарил ему шанс на жизнь!