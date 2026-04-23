Власти города передадут полигон Софроны в собственность Пермского края

Мэрия Перми внесла на рассмотрение Пермской городской думы вопрос о безвозмездной передаче имущества полигона Софроны в собственность Пермского края. Как следует из документов, опубликованных на сайте гордумы, в собственность региона передается девять объектов недвижимого имущества, в том числе здание административно-бытового корпуса, гараж-стоянка, а также подъездная дорога, и два земельных участка общей площадью 57,7 га. Балансовая стоимость активов 43,7 млн руб.