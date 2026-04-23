Зюганов поддержал тезисы Виктории Бони и призвал не допустить повторения революции 1917 года

Лидер КПРФ выразил удивление тем, что в Кремле благожелательно отреагировали на обращение блогера, в котором та, в частности, говорила о блокировках в сети и росте недовольства среди россиян. По словам политика, власти продолжают не замечать инициативы Компартии, хотя его коллеги по фракции давно говорят о тех же проблемах и предлагают конкретные решения: «На стол план положили, и план, и программа — всё есть».