Красноярский край присоединится к празднованию Дня коренных малочисленных народов России

30 апреля в Красноярском крае будут отмечать День коренных малочисленных народов России. Праздничные мероприятия пройдут сразу в нескольких территориях, каждая из которых приготовила свою уникальную программу, посвященную культуре и быту жителей Севера. В краевом центре, на площади перед Домом дружбы народов, развернется большое этностойбище. Гости смогут заглянуть в традиционные жилища, попробовать блюда национальной кухни и увидеть технику, адаптированную для суровых условий Севера и Арктики. Главной площадкой праздника на Таймыре станет Дудинка. Здесь представят этностойбище «Таймырское кочевье». Пройдут концерт «Единый Таймыр! Великая Россия!», ярмарка, а также показательные соревнования по национальным видам спорта — перетягиванию палки и прыжкам через нарты. В Эвенкии центром притяжения будет поселок Тура. Здесь организуют народные гуляния с участием творческих коллективов, выставки декоративно-прикладного искусства и традиционные состязания: метание маута на хорей и тройной национальный прыжок. Праздничные мероприятия также охватят села и поселки Туруханского муниципального округа. В населенных пунктах от Келлога до Горошихи жителей ждут этнографические выставки, мастер-классы и встречи со старожилами, которые поделятся историей и укладом жизни своего народа. Отметим, 30 апреля 2026 года в России впервые отметят День коренных малочисленных народов (КМН). Праздник, учрежденный в 2025 году по указу президента, приурочен к дате принятия в 1999 году федерального закона о гарантиях прав КМН. Напомним, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России.