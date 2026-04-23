Плесень и бактерии: почему не стоит включать кондиционер без подготовки

Перед первым включением кондиционера после зимы его обязательно нужно почистить. Иначе вместо долгожданной прохлады можно получить серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт Сергей Малоземов.
По его словам, за несколько месяцев простоя внутри устройства накапливается пыль, бактерии и плесень.
«Это может быть чревато достаточно серьезными проблемами со здоровьем, потому что самое опасное, что может дать нам кондиционер, это — болезнь легионеров. Бактерии легионеллы размножаются в фильтрах кондиционера», — заявил специалист.
Он также добавил, что в кондиционерах может содержаться плесень, а людям с ослабленным иммунитетом совершенно не нужно дышать плесенью.
Самый простой вариант — вызвать мастера, хотя базовую чистку фильтров реально сделать и своими руками.
Приглашать профессионала эксперт советует примерно раз в сезон, выбирая момент до наступления ажиотажного спроса — тогда это обойдется дешевле, а ждать мастера придется недолго.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.