Плесень и бактерии: почему не стоит включать кондиционер без подготовки

Перед первым включением кондиционера после зимы его обязательно нужно почистить. Иначе вместо долгожданной прохлады можно получить серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт Сергей Малоземов.

По его словам, за несколько месяцев простоя внутри устройства накапливается пыль, бактерии и плесень.

«Это может быть чревато достаточно серьезными проблемами со здоровьем, потому что самое опасное, что может дать нам кондиционер, это — болезнь легионеров. Бактерии легионеллы размножаются в фильтрах кондиционера», — заявил специалист.

Он также добавил, что в кондиционерах может содержаться плесень, а людям с ослабленным иммунитетом совершенно не нужно дышать плесенью.

Самый простой вариант — вызвать мастера, хотя базовую чистку фильтров реально сделать и своими руками.

Приглашать профессионала эксперт советует примерно раз в сезон, выбирая момент до наступления ажиотажного спроса — тогда это обойдется дешевле, а ждать мастера придется недолго.

