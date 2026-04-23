В Хабаровском крае пропала группа рыбаков

В Хабаровском крае начались поиски рыбаков, пропавших в районе имени Лазо, передает региональное ГУ МЧС России.

Источник: Российская газета

Запрос на проведение поисковых работ поступил от районного отдела полиции.

Сообщается, что в субботу, 18 апреля, пятеро человек в возрасте от 18 до 32 лет выехали на автомобиле из Хабаровска в район реки Катэн. Обратно они так и не вернулись, телефонной связи с пропавшими в настоящее время нет.

К месту предполагаемого нахождения рыбаков на автомобиле повышенной проходимости выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются.