В Хабаровском крае пропала группа рыбаков

В Хабаровском крае начались поиски рыбаков, пропавших в районе имени Лазо, передает региональное ГУ МЧС России.
Запрос на проведение поисковых работ поступил от районного отдела полиции.
Сообщается, что в субботу, 18 апреля, пятеро человек в возрасте от 18 до 32 лет выехали на автомобиле из Хабаровска в район реки Катэн. Обратно они так и не вернулись, телефонной связи с пропавшими в настоящее время нет.
К месту предполагаемого нахождения рыбаков на автомобиле повышенной проходимости выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются.