Фрагменты церкви XII века — ровесницы Коложской нашли под землей в Гродно

Всем известна Коложская церковь в Гродно — древнейший православный храм Беларуси, который относится к XII веку. Но не так давно под землей в самом сердце областного центра обнаружены фрагменты еще одной древней церкви — ровесницы Коложи. Подробности сообщает БелТА.
Директор Гродненского государственного историко-археологического музея Юрий Китурко уточнил, что фрагменты церкви XII века были обнаружена на территории Нового замка.
Пока специалистам удалось откопать остатки фундамента, плинфу, разбитые голосники. На одной из стен есть изображение двузубца. Подобное указывает на время правления гродненских князей из династии Всеволодовичей. Предполагается, что речь может идти про Воскресенскую церковь, разрушенную в XIII-XIV веках в эпоху набегов крестоносцев.
В Гродно обнаружили фундамент церкви XII века у Нового замка. Фото: БелТА.
Исходя их обнаруженного фундамента, толщина стен храма составляла около 1,4 метра, а в местах колонн — 2,15 метра.
— Нам на сегодня известно, что на относительно небольшой территории в ту эпоху были возведены несколько каменных церквей: Пречистенская, возле Свято-Рождество-Богородичного монастыря, действующая поныне Коложская, Нижняя церковь во дворе Старого замка, малая церковь вблизи пожарной каланчи и этот храм, фундамент которого сейчас обнаружен, — отметил Китурко.
По его словам, обнаруженная церковь могла быть посадской, ее могли посещать ремесленники и торговцы, которые жили около замковых стен.
