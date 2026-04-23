16 участков и одна дорога освободились от воды в Нижегородской области за сутки

16 приусадебных участков и одна автодорога освободились от воды в Нижегородской области за сутки. Новых подтоплений за это время не зафиксировали, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Вышли из воды следующие объекты:

дорога к селу Натальино по ул. Школьная в Навашинском округе;

два участка СНТ «Ольха» на Бору;

три участка СНТ «Тюльпан» в деревне Рекшино на Бору;

10 участков в селе Кантаурово в СНТ «Колос» в Борском районе;

один участок в СНТ «Зеленый мыс» на Бору.

Всего в регионе затоплено 64 приусадебных участка, 12 низководных мостов и семь участков автодорог. В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новые оползни зафиксированы в деревне Караулово Кстовского района.