16 участков и одна дорога освободились от воды в Нижегородской области за сутки

16 приусадебных участков и одна автодорога освободились от воды в Нижегородской области за сутки. Новых подтоплений за это время не зафиксировали, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Вышли из воды следующие объекты:
дорога к селу Натальино по ул. Школьная в Навашинском округе;
два участка СНТ «Ольха» на Бору;
три участка СНТ «Тюльпан» в деревне Рекшино на Бору;
10 участков в селе Кантаурово в СНТ «Колос» в Борском районе;
один участок в СНТ «Зеленый мыс» на Бору.
Всего в регионе затоплено 64 приусадебных участка, 12 низководных мостов и семь участков автодорог. В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.
