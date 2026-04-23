Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за значок ГТО

— Для оформления вычета нужны копия удостоверения к знаку ГТО и справка из медучреждения о прохождении осмотра. Получить его можно двумя способами: через работодателя, написав заявление в бухгалтерию, либо через налоговую инспекцию по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ. Первый вариант — самый удобный, поскольку деньги придут не через год — просто налог перестанут удерживать с ближайшей зарплаты, — отметил Чаплин в беседе с News.ru.