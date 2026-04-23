Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за значок ГТО

Для оформления налогового вычета за значок ГТО необходимо пройти медицинский осмотр. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
По его словам, для получения льготы достаточно предоставить копию удостоверения о выполнении нормативов, а также справку из медучреждения.
С 2025 года в России действует стандартный налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО. В 2026 году процедуру его получения упростили: если раньше требовалась диспансеризация (для граждан до 40 лет — раз в три года), то теперь достаточно ежегодного профилактического медосмотра.
Размер вычета составляет 18 тысяч рублей в год. При ставке НДФЛ 13 процентов это дает экономию 2340 рублей, при более высокой ставке — больше. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо быть налоговым резидентом, иметь официальный доход, сдать нормативы ГТО для своей возрастной группы, получить знак отличия и в том же году пройти профосмотр.
— Для оформления вычета нужны копия удостоверения к знаку ГТО и справка из медучреждения о прохождении осмотра. Получить его можно двумя способами: через работодателя, написав заявление в бухгалтерию, либо через налоговую инспекцию по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ. Первый вариант — самый удобный, поскольку деньги придут не через год — просто налог перестанут удерживать с ближайшей зарплаты, — отметил Чаплин в беседе с News.ru.
